2020/09/22 | 22:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد - واع

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اختيار اثنين من لاعبي فريق الشرطة ضمن مرشحي لاعب الأسبوع في دوري أبطال القارة.

وذكر بيان مقتضب لنادي الشرطة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، أن "موقع الاتحاد الآسيوي، اختار مازن فياض وعلي فائز ضمن التشكيل المثالي للجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا".

وجاء اختيار اللاعبين بعد المستوى الجيد الذي قدماه في الجولة الخامسة.

وكان فريق الشرطة قد تعادل مع استقلال طهران الإيراني بهدف لمثله في الجولة الماضية من دوري الأبطال.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الآسيوي يختار فائز وفياض ضمن تشكيلة الأفضل في الأبطال) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الآسيوي يختار فائز وفياض ضمن تشكيلة الأفضل في الأبطال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).