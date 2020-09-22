زيدان غاضب من إدارة ريال مدريد

2020/09/22 | 22:16 - المصدر: الفرات نيوز

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{دولية: الفرات نيوز} كشف تقرير صحفي فرنسي، اليوم الثلاثاء، عن عدم رضا زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، على قرار إدارة الميرنجي بتأجيل التعاقدات للصيف المقبل.





وقررت إدارة ريال مدريد عدم إبرام أي صفقات هذا الصيف؛ بسبب الأزمة المالية التي أحدثها فيروس كورونا.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن زيدان غير راضٍ عن دخول موسم جديد دون تدعيم الفريق، بالشكل الذي يمكنه من المنافسة على البطولات.

وكشفت الصحيفة، أن زيدان طلب بالفعل التعاقد مع الثلاثي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، وبول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، وإدواردو كامافينجا، لاعب وسط رين، خلال الصيف الجاري، إلا أن إدارة النادي تواجه صعوبة في تحقيق رغبته.

وأشار زيدان، خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة ريال سوسيداد الأخيرة، إلى أن هناك شيء يمكن أن يحدث قبل موعد غلق سوق الانتقالات، وهو ما يعتبر تحديا لقرار الإدارة، التي لا تنوي عقد أي صفقات هذا الصيف.

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