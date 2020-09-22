انقطاع في خدمات “آبل” والسبب غير معروف

2020/09/22 | 22:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت شركة “آبل” الأمريكيّة، الثلاثاء، أنّ “بعض مستخدميها يواجهون مشكلات أثناء الوصول إلى خدمات معينة مثل متجر التطبيقات (آب ستور)، خدمة الموسيقى (آبل ميوزيك)، وخدمة التلفاز (آبل تي في بلس).

وحتى الآن، فإنّ السبب وراء ما حصل غير معروف.



وفي حين لم يتضح عدد المستخدمين والبلدان التي تأثرت بهذه المشكلات، فإنّ موقع “Downdetector.com” المتخصص بتتبع انقطاع الخدمات، كشف أن “نحو 2000 مستخدم أبلغوا عن مشكلات مع آبل ميوزك، في حين أبلغ أكثر من 200 مستخدم عن مشاكل ارتبطت بخدمة iTunes ومتجر آب ستور”.

وتأتي هذه الحادثة بعد مرور أيام قليلة على عطل ضرب خدمة “انستغرام”، إذ أبلغ الكثير من المستخدمين أنها توقفت عن العمل لفترة من الوقت.

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