2020/09/22 | 22:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – اكد عضو الاتحاد الاسلامي الكردستاني جمال جوكر ،الاثنين، ان الاحزاب الكبيرة هي من رسمت مسودة قانون الانتخابات ، مؤكدا ان وجود الكاظمي اثار مخاوف هذه الاحزاب من قانون الانتخابات .وقال جوكر في حوار لـ”ابعاد اخرى” ،تابعته وكالة “المركز الخبري الوطني”، ان “الاحزاب الكبيرة هي من رسمت مسودة قانون الانتخابات ، […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص جوكر : الاحزاب الكبيرة هي من رسمت مسودة قانون الانتخابات المركز الخبري الوطني.

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