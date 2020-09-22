وزراء في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا يلتزمون بتعزيز التعاون في مجال الأغذية والزراعة

2020/09/22 | 22:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..وافق وزراء من منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا على إعلان وزاري تاريخي يضع حجر الأساس لتعزيز التعاون في المنطقة لبناء حلول دائمة للتحديات الغذائية والزراعية الطارئة والملحة، بهدف التعافي من تأثيرات جائحة كوفيد-19 وتحويل النظم الغذائية.وتم اعتماد الإعلان الوزاري اثناء فعاليات مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الإقليمي الخامس والثلاثين لمنطقة الشرق الأدنى […]

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