الأردن يسجل أكبر حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بدء التفشي

2020/09/22 | 22:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

سجل الأردن 634 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الثلاثاء، ما يعتبر أعلى عدد يومي للإصابات في المملكة منذ بداية تفشي الوباء في شهر مارس.

ودعا وزير الصحة سعد جابر المواطنين إلى “الالتزام والبعد عن التجمعات والمناسبات والاحتفالات التي تخالف التعليمات والالتزام بتطبيق التباعد الجسدي وارتداء الكمامات واستخدام المعقمات”، من أجل حماية شعب المملكة.

وسجل الأردن إجمالا 5679 حالة إصابة بفيروس كورونا و33 حالة وفاة جراء مرض “كوفيد-19”.

وارتفعت الإصابات أربعة أمثال الشهر الماضي مع ظهور فيروس كورونا مرة أخرى في موجة ثانية دفعت السلطات إلى معاودة فرض قيود جديدة على سكان البلاد البالغ عددهم 10 ملايين نسمة.

وأغلقت الحكومة المدارس الخميس الماضي لمدة أسبوعين، بعد وقت قصير من عودة مليوني طالب عقب توقف دام خمسة أشهر إثر ظهور عشرات الحالات بين الطلاب والمعلمين.

كما أغلقت المطاعم والمقاهي والحانات لمدة أسبوعين.



وفرضت عقوبة بالسجن تصل إلى عام على أي فرد يستضيف حفل زفاف أو تجمعات اجتماعية أو عامة يحضرها أكثر من 20 شخصا.



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