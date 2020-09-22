بإستثناء المادة 140.. لجنة التعديلات الدستورية النيابية تستكمل مناقشاتها

2020/09/22 | 22:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

افادت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، الثلاثاء، بأن لجنة التعديلات الدستورية استكملت، مناقشة تعديل البنود الدستورية والتعديلات المقترحة تمهيدا لتقديم تقريرها.

وقالت الدائرة الاعلامية في بيان، تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه، اليوم (22 ايلول 2020)، ان "لجنة التعديلات الدستورية عقدت برئاسة النائب فالح الساري رئيس اللجنة وبحضور اعضائها اجتماعا لاستكمال مناقشة بقية البنود الدستورية والتعديلات المقترحة تمهيدا لتقديم تقريرها"، مبينة انه "تم خلال الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة استكمال مناقشة بقية البنود الدستورية والمقترحات التي تم تقديمها".





واضاف البيان ان "النائب الساري ناقش مع أعضاء اللجنة استكمال بقية المواد الدستورية الـ 16 ، فيما تم تأجيل مناقشة المادة 140 في اجتماع لاحق بحضور جميع اعضاء اللجنة من اجل حسم المقترحات ووجهات النظر بشأنها".

واشار البيان الى انه "تم التباحث في قضية صلاحيات مجلس رئاسة الجمهورية وتشكيل المجلس الاتحادي والاستماع للاراء والمقترحات المقدمة بشأن المادة الدستورية".

وقررت اللجنة بحسب البيان "عقد اجتماع لاحق لاكمال التعديلات الدستورية التي ستخصص لمناقشة المادة 140 ومراجعة المقترحات التي تم تقديمها لتثبيتها في التقرير النهائي وانهاء اللجنة لعملها ورفعه الى مجلس النواب من اجل عرض التعديلات المقترحة لاستفتاء الشعب العراقي".

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