صدور مذكرات قبض بحق شخصين بتهمة اختطاف سجاد العراقي

2020/09/22 | 22:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..أظهرت وثائق صادرة عن القضاء صدور مذكرات قبض بحق شخصين اتهما بخطف الناشط سجاد العراقي في مدينة الناصرية.وأشارت الوثائق الى ان محكمة تحقيق الناصرية أصدرت مذكرتي قبض بحق احمد محمد عبود الابراهيمي، وادريس كريدي حمدان الهصاري ، وفق المادة 421 عقوبات.وأشارت المذكرتين الى ان الشخص الاول يسكن رية البوحمودي في ناحية سيد […]

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