"أسرع تعاف".. منوتشين وباول في الكونغرس: مؤشرات إيجابية للاقتصاد الأميركي

2020/09/22 | 22:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت اللجنة المالية في مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، جلسة استماع ناقشت أداء القطاع المالي خلال أزمة وباء كورونا، التي أدت إلى فقدان ملايين الوظائف وتراجع الناتج المحلي الإجمالي

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