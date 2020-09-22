بالوثيقة: صدور أمري قبض بحق متهمين باختطاف سجاد العراقي

2020/09/22 | 22:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

صدرت اوامر القاء قبض بحق متهمين باختطاف سجاد العراقي في محافظة ذي قار.

ونصت الاوامر الصادرة من محكمة تحقيق الناصرية، على انها اصدرت مذكرتي القاء قبض بحق متهمين اثنين باختطاف الناشط المدني سجاد العراقي في ذي قار.

ووصلت القوة المشتركة التي أرسلها القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إلى ذي قار للبحث عن المختطف سجاد العراقي، وتحريره.

وأظهر مقطع مصور، وصول قوة جهاز مكافحة الإرهاب إلى أراضي آل ابراهيم في قضاء سيد دخيل، للبحث عن الناشط المختطف سجاد العراقي.

ويوم أمس، أفاد مصدر أمني في ذي قار، بوصول قوات جهاز مكافحة الإرهاب الى مدخل مدينة الناصرية.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد وجه في وقت سابق، جهاز مكافحة الارهاب بالتوجه الى محافظة ذي قار لتحرير الناشط المختطف.

وقال الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المُسلحة رئيس مجلس الوزراء مُصطفى الكاظمي توجهت قوات من جهاز مُكافحة الإرهاب إلى مُحافظة ذي قار لتحرير الناشط المُختطف وإنفاذ القانون بالخاطفين وتقديمهم إلى العدالة".

وأضاف أن "جهاز مُكافحة الإرهاب يتحرك وفقا لرؤى القائد العام للقوات المُسلحة وينفذ الواجبات التي تُطلب منه على أكمل وجه".

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