يارالله يبحث مع السفير الكوري التدريب والدعم اللوجستي للجيش العراقي

2020/09/22 | 22:24 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ استقبل رئيس اركان الجيش الفريق الاول الركن عبد الامير رشيد يارالله السفير الكوري جانغ كيونغ ووك والملحق العسكري في العراق .واكد رئيس اركان الجيش بحسب بيان لوزارة الدفاع تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا /نسخة منه ، عمق روابط الاخوة بين البلدين الشقيقين، مثمناً في الوقت نفسه موقف كوريا حكومة وشعباً الداعم للعراق في حربه ضد الارهاب .و بحث الجانبان السبل الكفيلة بتطوير اواصر التعاون ،بما يخدم مصلحة الجيشين وكذلك مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك وخاصة في مجال التدريب والدعم اللوجستي للجيش العراقي./انتهى9

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