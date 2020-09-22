القبض على رئيس عصابة للتسليب والنصب والاحتيال في البصرة

2020/09/22 | 22:24 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / اعلنت مديرية شرطة محافظة البصرة اليوم الثلاثاء عن القبض على رئيس عصابة للتسليب و النصب والاحتيال على المواطنين شمال المحافظة.وذكرت المديرية في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / نسخة منه" ان العصابة تستخدم برنامج التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك ) للاتفاق مع المواطنين بحجة بيع آلات زراعية او هواتف نقالة او أجهزة كهربائية وعند حضور الضحية يقوم افراد العصابة بتسليبه وسرقة نقوده او سرقة المواد التي يقوم بإيصالها".واضافت انه :" بعد التعمق بالتحقيق مع المتهم اعترف بارتكاب 5 عمليات اجرامية مختلفة ".



واوضحت :" ان الجهود مازالت مستمرة للقبض على المتهمين الباقين ".



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