مستشار الامن الوطني يبحث مع وزير التخطيط السابق الوضع الامني في محافظة الأنبار

2020/09/22 | 22:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ نينا/ استقبل مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي، بمكتبه اليوم الثلاثاء، وزير التخطيط السابق، نوري الدليمي وبحث معه، الوضع الامني في محافظة الانبار، ودور الاجهزة الامنية وتعاونها مع المواطنين في المحافظة.



واكد الاعرجي بحسب بيان للمستشارية تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا /نسخة منه : " ان الانبار تشهد استقرارا كبيراً في وضعها الامني، الذي انعكس على واقعها الخدمي"، مبينا :" ان تعاون المواطنين مع الاجهزة الامنية هو سبب هذا النجاح".



من جانبه اعرب نوري الدليمي عن ثقته بالاجهزة الامنية في الحفاظ على المواطنين والممتلكات العامة والخاصة ورفع المعاناة عن اهالي الانبار، مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به القوات الامنية ، على اختلاف صنوفها ، في تصديها للارهاب والجريمة المنظمة./انتهى9

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