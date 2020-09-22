مطار البصرة على موعد مع 4 طائرات.. اثنتان منها “دوليتان”

2020/09/22 | 22:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

يستقبل مطار البصرة يوم غد الاربعاء، 4 طائرات اثنتان منها دوليتين.

وبحسب جدول الرحلات لمطار البصرة، فإن المطار يستقبل يوم غد الاربعاء طائرتين للخطوط الجوية العراقية في الرابعة والنصف مساءً وفي الحادية عشر ونصف ليلًا، وواحدة عائدة للخطوط الجوية في الساعة الثالثة عصرًا، بالاضافة إلى قادمة من مطار باكو التابعة للخطوط الجوية الاذربيجانية في الساعة العاشرة والنصف صباحًا.

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