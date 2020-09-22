الاستخبارات العسكرية تطيح بمسؤول الخلايا النائمة في  مخمور

2020/09/22 | 22:27 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء، عن قيام جهاز الاستخبارات العسكرية بالاطاحة بمسؤول الخلايا النائمة في قضاء مخمور بمحافظة نينوى.

وذكرت الخلية في بيان تلقته /المعلومة/،: “استمرارا لنهجها في ملاحقة ما تبقى من فلول داعش الارهابي وخلاياه النائمة والقبض على الرؤوس الارهابية المهمة وبعملية استباقية نوعية ومعلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٤ وقوة من فوج الاستخبارات والاستطلاع والمراقبة والفوج الثاني لواء المشاة ٥١ من القاء القبض على احد الارهابيين الخطرين في قضاء مخمور ناحية قراج بنينوى”.

واضافت ان “الارهابي هو المسؤول عن الخلايا النائمة في القضاء واحد ابنائه قد قتل اثناء معارك التحرير وشقيقة محكوم ٢٥ عاما لارتكابه جرائم ارهابية ويعد واحدا من اهم المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب”.



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