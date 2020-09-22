2020/09/22 | 22:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط مخبأ صواريخ وقواعد للاطلاق جنوب شرق الرطبة في محافظة الانبار.

وقالت الاستخبارات في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إنه “من اجل اجهاض اي عملية ارهابية تستهدف امن قطعاتنا الامنية والمواطنين، وفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قيادة عمليات الانبار، تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة الاولى وقوة من فوج الاستخبارات والاستطلاع والمراقبة وقوة من فوج المغاوير بمداهمة احد الدور المتروكة والتي تعود لعائلة داعشية في وادي الخزيمي جنوب الطريق الدولي السريع جنوب شرق الرطبة والتي تستخدم وكرا ومحطة للاستراحة ومنطلقا لتنفيذ هجمات ارهابية”.

وأضافت، أنه “تم ضبط بداخله خمسة صواريخ كاتيوشا وثلاث منصات لاطلاق الصواريخ، فيما قامت مفارز هندسة الفرقة برفع المواد والتعامل معها وفق الضوابط المعمول بها”.

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