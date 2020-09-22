رسائل تهنئة من نجمات الفن للشعب السعودي فى اليوم الوطني الـ 90

2020/09/22 | 22:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / منى شعلان/ تصدر هاشتاج اليوم الوطني السعودي 90 ، والذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام ، قائمة الأكثر تداولا عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر ، وحرص عدد كبير من نجمات الفن على تقديم التهنئة للشعب السعودي ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.حيث هنأت الفنانة أصالة نصري ، السعوديين باليوم الوطني السعودي الـ […]

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