قوة من الحشد الشعبي تصد تعرض ارهابي في محافظة صلاح الدين

2020/09/22 | 22:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلنت قوات الحشد الشعبي، الثلاثاء، عن صد تعرض لعناصر داعش في محافظة صلاح الدين.





وذكرت مديرية اعلام الحشد في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (22 ايلول 2020)، ان "قوة باللواء ٣٥ بالحشد الشعبي تمكنت، مساء اليوم، من صد تعرض لفلول “داعش” الإرهابي في منطقة الزلاية بمحافظة صلاح الدين".

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