ديالى تعلن انطلاق برنامج “احزمة بعقوبة” وتؤكد: سيعالج اخطر مشكلة بيئية

2020/09/22 | 22:44 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى

اعلن مسؤول حكومي في ديالى، الثلاثاء، عن انطلاق ما اسماه برنامج احزمة بعقوبة.

وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قائممقامية بعقوبة اطلقت برنامج حمل عنوان احزمة بعقوبة ويهدف الى رفع التجاوزات على كل الاراضي في مركز محافظة ديالى وتحويلها الى متنزهات وحدائق هامة في مسعى لخلق احزمة خضراء تعالج مشكلة انحسارها في السنوات العشر الماضية والتي بلغت بنسبة 40%”.

واضاف، ان “احزمة بعقوبة ستحقق اهداف متعددة ابرزها الحفاظ على الاراضي الحكومية من التجاوزات خاصة في مركز المحافظة بالاضافة الى توفير نافذة للعوائل للراحة في اوقات العطل للاحياء المتكتظة ناهيك عن خلق صورة جميلة في الازقة والاحياء وازلت التجاوزات التي اعطت صوره مشوهه عن المدينة”.

واشار الى ان” اولى خطوات احزمة بعقوب بدات في تقاطع حي المصطفى وستنتقل الى بقية المناطق ضمن خطة ممنهج ومدروسة خاصة وان بعقوبة فقدت اكثر من 3 الاف دونم من البساتين المحيطة بها خلال السنوات العشر الاخيرة”.

وعانت الاحزمة الخضراء في بعقوبة وبقية مدن ديالى من انحسار كبير في السنوات الاخيرة بسبب التجريف والتجاوزات.



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