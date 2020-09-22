وزير الصحة: مشاكل كبيرة في {كيماديا} وأنجزنا 62% من عقودها

2020/09/22 | 22:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الصحة حسن التميمي: 75 الف مصاب بكورونا في العزل المنزلي

وزير الصحة: العراق سيتسلم 10 ملايين جرعة فور اعتماد أي لقاح عالمي

وزير الصحة: فريق عمل مشترك مع التربية لحسم قرار العام الدراسي الجديد قريباً

وزير الصحة: إعادة العمل في 25 مستشفى قيد الإنجاز وبينها ألمانية

وزير الصحة: كشفنا في مذخر واحد 350 دواءً غير مفحوص !

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