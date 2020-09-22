وزير الصحة : العراق سيتسلم 10 ملايين جرعة من لقاح كورونا

2020/09/22 | 22:52 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلن وزير الصحة حسن التميمي :” ان العراق سيتسلم 10 ملايين جرعة من لقاح كورونا عند اقراره من منظمة الصحة العالمية “.

واكد عدم وجود لقاح معتمد من منظمة الصحة العالمية لغاية الان .

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