بالوثائق.. مذكرات قبض في حق المتهمين بخطف الناشط سجاد

2020/09/22 | 22:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تنشر “تقدم”، مذكرات قبض بحق المتهمين في خطف الناشط سجاد العراقي في محافظة ذي قار.

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