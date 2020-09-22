2020/09/22 | 22:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ نينا/ اكد وزير الصحة حسن التميمي وجود مشاكل تراكمية في القطاع الصحي منذ الحكومات السابقة.وقال الوزير في تصريح متلفز تابعته الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا /: " ان اخر مستشفى كبير في العراق بني عام ١٩٨٦ ، وبالتالي يوجد خلل في البنى التحتية لوزارة الصحة ".واوضح انه تم تاشير عدم الالتزام بالاجراءات الوقائية في العراق على عكس بلدان العالم .واشار الى انه في بداية ازمة كورونا كان في العراق مركز فحص رئيس واحد ولم تعط الصورة الصحيحة للاصابات بفيروس كورونا.ولفت الى انه خلال الاشهر الماضية تم بناء ٥٠ مستشفى بواقع ١٠ الاف سرير ،وتم انشاء ٥٠ مركزا صحيا لفحص كورونا في بغداد وعموم البلاد.واكد توفر جميع الادوية الخاصة بكورونا في المستشفيات توزع بشكل مجاني ./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة يؤكد وجود مشاكل تراكمية في القطاع الصحي منذ الحكومات السابقة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصحة يؤكد وجود مشاكل تراكمية في القطاع الصحي منذ الحكومات السابقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).