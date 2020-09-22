اللجنة المالية: مشروع موازنة 2020 اعيد الى الحكومة

2020/09/22 | 22:55 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكد مقرر اللجنة المالية احمد الصفار، ان مشروع موازنة 2020 اعيد الى الحكومة.وقال الصفار في تصريح متلفز : " وفق المعطيات الحالية لا توجد اموال لتغطية نفقات الانتخابات التي تحتاج اموالا ضخمة"، مبينا ان "موازنة 2020 لا توجد فيها اموال للانتخابات".واضاف ان "مشروع الموازنة ارسل الى البرلمان يوم امس ،واليوم اعيد الى الحكومة لاجراء بعض التغييرات"./انتهى10

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