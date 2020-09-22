اختفاء 8 مليار من صحة الديوانية بالعراق!

2020/09/22 | 22:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بأول تدقيق في شبهات فساد، كشف عضو لجنة الصحة النيابية جواد الموسوي، عن اختفاء 8 مليار دينار من دائرة صحة الديوانية....

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