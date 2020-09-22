2020/09/22 | 23:02 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكد مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الصفار ، ان الحكومة طلبت من مجلس النواب اعادة موازنة 2020 الى الحكومة لاجراء بعض التعديلات عليها “.

وقال الصفار في تصريح ، ان الحكومة طلبت من مجلس النواب اعادة الموازنة 2020 اليها بعد يوم واحد من وصولها ، لاجراء بعض التعديلات عليها ، مبينا بعد اجراء التعديلات ستعيد الى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه “ز

واضاف ان مجلس النواب كان من المؤمل قراءة الموازنة قراءة اولى وبعد 72 القراءة الثانية ومناقشتها ، مبينا ان الحكومة طلبت اعادتها من اجل اجراء التعديلات عليها “.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية : الموازنة اعيدت الى الحكومة) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية : الموازنة اعيدت الى الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).