2020/09/22 | 23:07 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أعرب مهاجم فريق نادي السيلية القطري والمنتخب العراقي مهند علي [ميمي] عن طموحه للعب في فريق برشلونة الإسباني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ميمي يلعب في برشلونة وقبل إعتزال ميسي !) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ميمي يلعب في برشلونة وقبل إعتزال ميسي !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).