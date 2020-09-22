لاعبان من الشرطة بالتشكيل المثالي بدوري أبطال آسيا

2020/09/22 | 23:08 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اختيار اثنين من لاعبي فريق الشرطة ضمن مرشحي لاعب الأسبوع في دوري أبطال القارة.

وذكر بيان مقتضب لنادي الشرطة تلقت “خبر برس” نسخة منه أن “موقع الاتحاد الآسيوي، اختار مازن فياض وعلي فائز ضمن التشكيل المثالية للجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا”.

وجاء اختيار اللاعبين بعد المستوى الجيد الذي قدماه في الجولة الخامسة.

وكان فريق الشرطة قد تعادل مع استقلال طهران الإيراني بهدف لمثله في الجولة الماضية من دوري الأبطال.

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