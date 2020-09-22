أصول قصة السندباد البحري - سامح عسكر

2020/09/22 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامح_عسكر الشائع عن قصص السندباد أنها كانت لبحّار عربي في بغداد أوائل الخلافة العباسية تم تداولها لاحقا كجزء من حكايات ألف ليلة وليلة التي لا يُعرف على وجه الدقة منشأها، وإن كان التتبع اللغوي والثقافي لمفردات وطبيعة القصة يقول بوضوح أن منشأها هندي أو فارسي أو كليهما بشكل مزدوج، وبالتالي فنشوء هذه القصص حدث بتزاوج ثقافي بين الشعوب الهندوأوروبية التي يتآخى فيها الهنود وشعوب خراسان والفرس منذ فجر التاريخ..



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