وزير العمل يعلن دفع رواتب الرعاية الاجتماعية شهرياً بدءاً من تشرين الثاني المقبل

2020/09/22 | 23:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعيوي يلقي محاضرة فنية لمدربي كرة الصالات العرب

اختتم مدرب منتخبنا الوطني لكرة الصالات هيثم عباس بعيوي، البرنامج الثقافي الذي أقيم من قبل لجنة كرة الصالات في الاتحاد الإماراتي عبر برنامج zoom بالقاء محاضرة تدريبية حول (التكتيك الفردي الذي ينفذه اللاعب الواحد)، بحضور رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم وعدد من الشخصيات الرياضية .

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