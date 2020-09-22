المحكمة تصدر أمري قبض بحق متهمين باختطاف سجاد العراقي (وثيقة)

2020/09/22 | 23:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 30 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اصدرت السلطات القضائية، الثلاثاء، اوامر القاء قبض بحق متهمين بإختطاف الناشط المدني سجاد العراقي في محافظة ذي قار.

وبحسب وثيقتين صادرتين من محكمة تحقيق الناصرية تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (22 ايلول 2020)، فإن "المحكمة اصدرت مذكرتي القاء قبض بحق كل من ادريس الهصاري واحمد الابراهيمي بتهمة اختطاف الناشط المدني سجاد العراقي في محافظة ذي قار".

وكانت القوة المشتركة أرسلها القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وصلت في وقت سابق إلى ذي قار للبحث عن الناشط المختطف سجاد العراقي، وتحريره.

كما افاد مصدر امني يوم امس، بوصول قوات جهاز مكافحة الإرهاب الى مدخل مدينة الناصرية.

ا.ح

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