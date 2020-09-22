2020/09/22 | 23:19 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

عقدت لجنة الصحة والبيئة النيابية برئاسة نائب رئيس اللجنة د.



فارس البريفكاني وحضور اعضاء اللجنة اجتماعا مشتركا مع اللجنة المالية وحضور ممثل الحكومة في مجلس النواب طورهان المفتي اليوم الثلاثاء ، لمناقشة استكمال تعديل قانون الضمان الصحي استعدادا لرفعه الى مجلس النواب للتصويت عليه خلال الجلسات المقبلة.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة المالية وترأسه رئيس اللجنة هيثم الجبوري رئيس اللجنة التباحث مع اللجنة المالية بشأن الجنبة المالية في قانون الضمان الصحي وكيفية تخصيص الاموال اللازمة له ، فضلا عن ضرورة فصل الازدواجية الموجودة بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي .

واجابت لجنة الصحة والبيئة على تساؤلات السادة اعضاء اللجنه المالية والسادة النواب من اللجان الاخرى حول امكانية إعادة صياغة بعض فقرات القانون مشيرة ان القانون بالشكل الحالي قد تم بالاتفاق مع وزارة الصحة بشأنه .

كما اكدت لجنة الصحة والبيئة التوصل الى اتفاق بشأن النقاط الخلافية الخاصة بالقانون الذي يعد من اهم القوانين التي نسعى الى اقرارها بالسرعة الممكنة .

في ختام الاجتماع اثنت لجنة الصحة على جهود اللجنة المالية ومشاركاتها في مناقشة القانون من اجل التوصل الى صيغة نهائية تصب في خدمة الصالح العام بغية التصويت عليه خلال جلسات المجلس المقبلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة النيابية تستكمل مناقشة قانون الضمان الصحي قبل رفعه للتصويت) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة النيابية تستكمل مناقشة قانون الضمان الصحي قبل رفعه للتصويت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).