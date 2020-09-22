شركة كي .. مستمرة بدفع رواتب المتقاعدين والموظفين وكافة الخدمات

2020/09/22 | 23:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..أكدت شركة كي كارد بفضل ريادتها في تكنولوجيا الدفع الألكتروني في العراق على الاستمرار في صرف رواتب المتقاعدين والموظفين اضافة الى السلف والقروض بشكل طبيعي، منوهة الى أن الأحداث الأخيرة لن تشكل أي معوقات أمام الوفاء بالإلتزامات وأعربت الشركة عن رغبتها في أن تطمئن الجمهور أنه وبعد 13 عامًا من خدمة العراقيين، ستبقى سبّاقة ومستعدةً […]

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