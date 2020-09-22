2020/09/22 | 23:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل الامتحانات النهائية في العراق، تعرف سنان (17) عاما، على عدة صفحات على موقعي الفيسبوك وانستاجرام متخصصة ببيع أجهزة اتصال ومايكروفونات تستخدم لغرض واحد، الغش في الامتحانات.

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