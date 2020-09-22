الحشد الشعبي يصد تعرضا لداعش في صلاح الدين

2020/09/22 | 23:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدين

اعلنت قوات الحشد الشعبي، الثلاثاء، عن صد تعرض لعناصر داعش في محافظة صلاح الدين.





وذكرت مديرية اعلام الحشد في بيان، ان "قوة باللواء 35 بالحشد الشعبي تمكنت، مساء اليوم، من صد تعرض لفلول داعش الإرهابي في منطقة الزلاية بمحافظة صلاح الدين".





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