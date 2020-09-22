السعودية تعلن عن السماح باداء العمرة والزيارة تدريجيًا من داخل المملكة

2020/09/22 | 23:26 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ كشف مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية عن صدور الموافقة على السماح باداء العمرة والزيارة تدريجيًا من داخل المملكة بداية من 17 صفر 1442هـ ، مع اتخاذ الاجراءات الصحية الاحترازية اللازمة.وقال المصدر في تصريح نقلته وكالة الانباء السعودية الرسمية ان "المرحلة الأولى تتضمن السماح بأداء العمرة للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من يوم الأحد 17 صفر 1442هـ ، وذلك بنسبة 30% (6 آلاف معتمر في اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الاجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام وبنسبة 75% كذلك من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الاجراءات الاحترازية الصحية للروضة الشريفة في المسجد النبوي".واضاف ان "المرحلة الثانية تتضمن السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من يوم الأحد 1 ربيع الأول 1442هـ، بنسبة 75% (15 ألف معتمر/اليوم، 40 ألف مصلٍ/اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام ".وتابع ان "المرحلة الثالثة تتضمن السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بداية من يوم الأحد 15 ربيع الأول 1442 هـ، حتى الإعلان الرسمي عن انتهاء جائحة كورونا أو تلاشي الخطر، بنسبة 100% (20 ألف معتمر/اليوم، 60 ألف مصلٍ/اليوم) و يكون قدوم المعتمرين والزوار من خارج المملكة بشكلٍ تدريجي، ومن الدول التي تقرر وزارة الصحة عدم وجود مخاطر صحية فيها تتعلق بجائحة كورونا".واكد ان "المرحلة الرابعة تتضمن السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بنسبة 100% من الطاقة الاستيعابية الطبيعية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك عندما تقرر الجهة المختصة زوال مخاطر الجائحة"./انتهى10

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