أول اتصال علني بين نتنياهو وولي عهد البحرين

2020/09/22 | 23:26 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اول مكالمة هاتفية مع ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.وقال ولي عهد البحرين لنتنياهو إن "اتفاق التطبيع الذي وقع بين البلدين سيساعد في تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار بالشرق الأوسط".وذكرت وكالة أنباء البحرين أن "سلمان بن حمد آل خليفة أكد لنتنياهو خلال الاتصال أهمية تعزيز الأمن والسلم الدولي ومواصلة الجهود الداعمة للسلام والاستقرار والازدهار".وأضافت انه "جرى استعراض مجالات التعاون الثنائي في إطار إعلان تأييد السلام بين البلدين وعدد من المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية"./انتهى10

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