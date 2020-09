2020/09/22 | 23:39 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس مؤسسة الاصلاح و التغيير الرياضي الشيخ صباح الكناني ترشحه لرئاسة اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية في الانتخابات المزمع إقامتها في الفترة المقبلة.و قال الكناني انه تلبيةً للمطالب الجماهيرية و الشعبية الكبيرة ، المطالبة بتواجدي في رئاسة اللجنة الاولمبية لمواصلة عملية الاصلاح و التغيير التي بدأناها و سنستمر بدعم و مساندة الشرفاء، و

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشيخ صباح الكناني يعلن ترشيحه لرئاسة اللجنة الاولمبية first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشيخ صباح الكناني يعلن ترشيحه لرئاسة اللجنة الاولمبية) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشيخ صباح الكناني يعلن ترشيحه لرئاسة اللجنة الاولمبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).