بالفيديو.. الساري يكشف موعد إنجاز لجنة التعديلات الدستورية مهامها والمادة الأكثر خلافاً

2020/09/22 | 23:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف رئيس لجنة التعديلات الدستورية النيابية، فالح الساري، عن موعد انجاز مهام اللجنة.وقال الساري في مداخلة بجلسة البرلمان اليوم الثلاثاء "وصلنا الى جلسة 21 من جلسات اللجنة وما عدا المادة 140 {الخاصة بالمناطق المتنازع عليها} وهي محل نقاش وعدم توافق عليها الى حد كبير تم تأجليها من النقاشات وناقشنا اليوم الى المادة 144 وهي نهاية الدستور".وأضاف، انه "وخلال اجتماعين ستنهي اللجنة أعمالها ونتوقع في فترة وجيزة لتثبيت وجهات النظر وعندما نكون جاهزين سنعلم رئاسة البرلمان بذلك".وأكد الساري ان "اللجنة ستستنفذ مدة عملها المكلفة به وخلال الأربعة الأشهر المحدد لها وسنقدم التقرير لرئاسة المجلس لعرضه أمام أعضاء مجلس النواب".عمار المسعودي

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