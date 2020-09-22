انضمام المؤتمر الوطني برئاسة آراس حبيب الى تحالف عراقيون

2020/09/22 | 23:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} إنضم حزب المؤتمر الوطني العراقي برئاسة النائب آراس حبيب كريم، الى تحالف عراقيون برئاسة السيد عمار الحكيم.وذكر مصدر في المؤتمر الوطني العراقي لـ{الفرات نيوز} إن "حزب المؤتمر الوطني العراقي انضم الى تحالف عراقيون"، مبيناً أن "يوم الخميس سيتم توقيع الانضمام".واعلن السيد عمار الحكيم في الثلاثين من حزيران عن تشكيل تحالف عراقيون ، يضم جمعاً من البرلمانيين، مؤكداً انه يعمل على تمكين منهج الإعتدال لدعم الاستقرار السياسي وإبعاد العراق عن التخندقات الإقليمية والصراعات الدولية، مبينا ان التحالف يُعضد مسار الاصلاحات الجادة وتلبية مطالب المتظاهرين الحقة ودعمها.Mohameed

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