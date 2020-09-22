الاتحاد الاسيوي يرشح اثنين من لاعبي العراق لجائزة لاعب الأسبوع

2020/09/22 | 23:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الثلاثاء، اختيار اثنين من لاعبي فريق الشرطة ضمن مرشحي لاعب الأسبوع في دوري أبطال القارة.

وذكر بيان مقتضب لنادي الشرطة تلقاه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (22 ايلول 2020)، أن "موقع الاتحاد الآسيوي، اختار مازن فياض وعلي فائز ضمن التشكيل المثالي للجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا".

وجاء اختيار اللاعبين بعد المستوى الجيد الذي قدماه في الجولة الخامسة.

وكان فريق الشرطة قد تعادل مع استقلال طهران الإيراني بهدف لمثله في الجولة الماضية من دوري الأبطال.

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