الصحة تحدد 3 فئات لها الأفضلية بإستلام لقاح كورونا

2020/09/22 | 23:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

دعا وزير الصحة حسن التميمي، الثلاثاء أي شخص تظهر اصابته بكورونا الى المراجعة لاستلام العلاج مجانا، فيما أشار الى أن اللقاح الخاص بالفيروس سيتم توزيعه على كبار السن والكوادر الصحية ومنتسبي القوات الأمنية.

وقال التميمي في لقاء متلفز تابع تفاصيله "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (22 أيلول 2020)، (بغداد اليوم)، إن "انتشار فيروس كورونا لا تتحمله الوزارة وإنما جهات عدة وأولها المواطن"، مبينا أن "أغلب المستشفيات في العراق قديمة واخر مستشفى تم بناؤه في العراق عام 1986".

وأضاف، أن "الوزارة واجهت مشاكل عدة في مواجهة كورونا وتم الاعتماد على البنى التحتية القديمة لمواجهة كورونا واستطعنا أن نوفر 10 آلاف سرير في 50 مستشفى خاصة بكورونا"، مشيرا الى أن "جميع أدوية كورونا متوفرة مجانا وادعو اي شخص تظهر اصابته بكورونا الى المراجعة لاستلام العلاج مجانا".

وتابع وزير الصحة، "لدينا تواصل مع المنظمات الصحية العالمية المختصة ونخشى من الذين يحملون الفيروس وليس لديهم أعراض"، مبينا أن "العراق سيتسلم اللقاح بنسبة 20% من سكانه".

وأشار التميمي الى أن "العراق سيتسلم 10 ملايين جرعة من لقاح كورونا عند إقراره من منظمة الصحة العالمية سيصل اللقاح إلى العراق، وسيوزع على كبار السن والكوادر الصحية ومنتسبي القوات الأمنية".

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