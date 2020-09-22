نائب عن الناصرية : تفتيش بيوت شيوخ العشائر عمل مستفز وسابقة خطيرة

2020/09/22 | 23:51 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

عدَ عضو ائتلاف دولة القانون النائب عن محافظة ذي قار ، عبدالهادي السعداوي ، تفتيش منازل شيوخ العشائر سابقة خطيرة وعمل استفزازي لم يتجرأ احد ومنذ تأسيس الدولة العراقية ولحد الان على القيام بهكذا امر،

واكد السعداوي في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، “ان سلاح العشائر هو الحامي والساند للدولة وهذا ما ثبت لنا في وقت سابق في ثورة العشرين وفي وقتنا الحاضر حينما اصدر المرجع الاعلى السيد السيستاني ( دام ظله ) الفتوى المباركة للجهاد الكفائي والتي كان من طلائع من هبّ لتلبية ندائها هم العشائر العراقية الأصيلة وبسلاحهم الشخصي وافشال مخططات العدو ،

السعداوي دعا رئيس الوزراء شخصياً لتقديم اعتذار رسمي لما قامت به قوات مكافحة الارهاب بتفتيش منازل شيوخ عشائر العساكرة وال ابراهيم الهصاصره وعدم تكرار هكذا امر مستقبلاً “.

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