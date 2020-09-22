2020/09/22 | 23:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن "مصدر مسؤول بوزارة الداخلية" السعودية، الثلاثاء، السماح بأداء العمرة والزيارة "تدريجيا" من داخل المملكة وخارجها، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)

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