دفع رواتب الرعاية الاجتماعية شهريا بدءاً من تشرين الثاني المقبل

2020/09/22 | 23:57 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، انه سيتم دفع رواتب الرعاية الاجتماعية شهريا بدءا من تشرين الثاني المقبل.وقال الركابي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه انه "سيتم دفع رواتب الرعاية الاجتماعية شهريا بدلا من كل شهرين ، ابتداءً من تشرين الثاني المقبل"./انتهى10

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