الاستخبارات العسكرية تطيح بمسؤول خلايا داعش النائمة في مخمور

2020/09/22 | 23:57 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ اعلنت الاستخبارات العسكرية الاطاحة بمسؤول خلايا داعش النائمة في مخمور بنينوى .وذكر بيان لمديرية الاستخبارات ، تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" بعملية استباقية نوعية ومعلومات استخبارية دقيقة ، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٤ من القاء القبض على احد الارهابيين الخطرين في ناحية قراج بقضاء مخمور بنينوى ، وهو المسؤول عن خلايا داعش النائمة في القضاء "، مبينا :" ان احد ابنائه قد قتل اثناء معارك التحرير وشقيقه محكوم بالسجن ٢٥ عاما لارتكابه جرائم ارهابية ".واوضح البيان :" ان المتهم يعد واحدا من اهم المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق احكام المادة ٤ / ارهاب "./انتهى9

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