2020/09/23 | 00:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 40 عاماً على الحرب العراقية – الإيرانية 2-2 مشهد شخصي وسط نيران الوضع العام عبد الحسين شعبان وأكد الباحث في المرتكز الخامس على وقف القتال فوراً وسحب القوات العراقية من الأراضي التي احتلتها ووضع حدّ للكارثة بالجلوس إلى طاولة مفاوضات لإيجاد حل للمشاكل القائمة، وحدّد خريطة طريق وطنية تقوم على: إلغاء معاهدة 6 آذار […]

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