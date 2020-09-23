2020/09/23 | 00:18 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ترامب يعيد ترويج مصطلح الفيروس الصيني ويطالب بمحاسبة بكين لندن – باريس -واشنطن – الامم المتحدة -الزمان تسجل الوفيات الناجمة عن وباء كوفيد-19 انخفاضاً في العالم لكن الإصابات الأسبوعية حطمت رقماً قياسياً جداً، ما يؤشر إلى أن الوباء بعيد عن التراجع، لا سيما في أوروبا حيث أعلنت بريطانيا الثلاثاء عن قيود جديدة بمواجهة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيود جديدة في إنكلترا والعالم يسجل عدداً قياسياً أسبوعياً لإصابات كورونا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيود جديدة في إنكلترا والعالم يسجل عدداً قياسياً أسبوعياً لإصابات كورونا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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