قيود‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬إنكلترا‭ ‬والعالم‭ ‬يسجل‭ ‬عدداً‭ ‬قياسياً‭ ‬أسبوعياً‭ ‬لإصابات‭ ‬كورونا

2020/09/23 | 00:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترامب‭ ‬يعيد‭ ‬ترويج‭ ‬مصطلح‭ ‬الفيروس‭ ‬الصيني‭ ‬ويطالب‭ ‬بمحاسبة‭ ‬بكين لندن‭ – ‬باريس‭ -‬واشنطن‭ – ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ -‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬تسجل‭ ‬الوفيات‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬وباء‭ ‬كوفيد‭-‬19‭ ‬انخفاضاً‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬لكن‭ ‬الإصابات‭ ‬الأسبوعية‭ ‬حطمت‭ ‬رقماً‭ ‬قياسياً‭ ‬جداً،‭ ‬ما‭ ‬يؤشر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوباء‭ ‬بعيد‭ ‬عن‭ ‬التراجع،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬حيث‭ ‬أعلنت‭ ‬بريطانيا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عن‭ ‬قيود‭ ‬جديدة‭ ‬بمواجهة‭ […]

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