تطبيقات الفطام الإلكتروني تزدهر مع انتشار نهج العمل من بُعد

2020/09/23 | 00:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬في‭ ‬ظلّ‭ ‬انتشار‭ ‬أسلوب‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬بعد،‭ ‬ازدادت‭ ‬التواصلات‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬من‭ ‬اتصالات‭ ‬ورسائل‭ ‬وبلاغات،‭ ‬ما‭ ‬انعكس‭ ‬إيجابا‭ ‬على‭ ‬تطبيقات‭ “‬الفطام‭ ‬الإلكتروني‭”‬،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬تحمل‭ ‬في‭ ‬طيّاتها‭ ‬مفارقة‭ ‬كبيرة‭.‬ يتصدّر‭ ‬تطبيق‭ “‬فورست‭” ‬التايواني‭ ‬قائمة‭ ‬البرمجيات‭ ‬المدفوعة‭ ‬الثمن‭ ‬في‭ ‬متجر‭ “‬آبل‭” ‬وقد‭ ‬تمّ‭ ‬تحميله‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬مليون‭ ‬مرّة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭.‬ […]

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