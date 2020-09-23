أنا والله وتغاني ... - احمد جمعة

2020/09/23 | 00:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_جمعة من رواية القرنفل التبريزي- ابو العلاء المعري وخليله المتعري.تصدر قريبًا عن دار الفارابي - بيروتالريحُ، النجوم، الألم، المجرات، المرأة، العزلة، في البدءِ تشكلّ العالم من ضوءٍ، ثم مفردات لا مغزى لها، نَشَأ الخلق من شمسٍ ورجل وامرأة، ثم تطور من حبٍ وجسد وأمواج وغابات، وصدفة ألقت بظلالهاِ في الطريقِ، فالتقطها أمثالي وفي ضوئها، بَدَأت الحياة خطوتها ومن يومها ظهرت المعاناة، وبدأت غيوم الألم تلقي ......





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